Horóscopo de hoy para Libra del 5 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 5 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Te mostrarás auténtico, con virtudes y defectos, revelando aspectos que antes ocultabas por miedo al rechazo. Podrías sentir ganas de explorar las artes creativas y escénicas como el teatro o enamorarte de alguien que desafía normas sociales, invitándote a vivir desde la libertad de expresión.

Horóscopo de amor para Libra

Tu pareja quiere pasar más tiempo contigo, tu relación mejora y la encuentras inmensamente gratificante. Si eres soltero, espera divertirte, puedes quedar completamente cautivado por una nueva y emocionante pareja, especialmente si te involucras profundamente, descubres como la experiencia te enriquece.

Horóscopo de dinero para Libra

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraLibra

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Horóscopo de hoy Libra
