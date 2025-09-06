window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 6 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 6 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

La oportunidad de radicarte en el extranjero o trabajar en un lugar distante se aproxima. Si gestionas trámites legales o visas, habrá avances importantes. El crecimiento será mayor si te unes a amigos y grupos con ideales de renovación y visión de cambio global.

Horóscopo de amor para Géminis

Es difícil de resolver cuestiones de tus relaciones personales. Ten cuidado de no culpar a tu pareja y como resultado alinearla más. Ocasionalmente es más sabio ver en el espejo, para re enfocarse y re considerar tu propia actitud hacia las personas que supuestamente te importan y evitar explosiones emocionales.

Horóscopo de dinero para Géminis

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Géminis Horóscopo de hoy
