window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 6 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 6 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Si estás en pareja, habla sin rodeos y expresa claramente tus deseos. Si estás soltero, una propuesta directa podría sorprenderte. Tu pretendiente hará todo por conquistarte. Usa el diálogo como herramienta para definir lo que realmente buscas y fortalecer vínculos con autenticidad y transparencia.

Horóscopo de amor para Leo

Sales y te diviertes, realizas actividades especiales que disfrutas al compartir con los demás. Lleva a tu pareja a un viaje y disfrutar el tiempo que están solos. Si eres soltero acepta cualquier invitación y dedícate a socializar. Tienes algunos encuentros excitantes y de coqueteo. Eres capaz de usar esta oportunidad para tocar tierra.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraLeo

¡Cualquiera pensaría que tú escribiste el Kama Sutra! Estas radiante de energía sexual y tienes muchas ideas inventivas. Habla con tu pareja sobre tus fantasías secretas y las posiciones inusuales que quieres tratar, ¡complacete con tu pareja en algún “juego seductivo” que los pueda llevar a ambos a nuevos niveles de éxtasis!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

In this Article

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Sponsored content
Trending