window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 6 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 6 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Una energía vibrante te pondrá en el centro de la escena. Tu actitud desinhibida inspirará a quienes te rodean. Vivirás el amor con intensidad, desafiando normas y el qué dirán. Brilla con fuerza y escribe tu historia siendo protagonista absoluto de cada momento.

Horóscopo de amor para Libra

Tratando de revitalizar tu vida amorosa, no dejes de sugerir un fin de semana fuera o un evento romántico que ambos puedan disfrutar. Si eres soltero, invita a alguien especial a una cita y experimenta que es lo que encuentras atractivo de ella y descubre si siente lo mismo por ti, ¡esto puede llevar más de una cita!

Horóscopo de dinero para Libra

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

In this Article

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Sponsored content
Trending