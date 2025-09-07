window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 7 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Las crisis duelen y a veces parece que los amigos se alejan. Pero tranquilo, dentro de ti hay un caudal de alquimia y crecimiento. Sumérgete profundo: tienes el poder de surfear y superar cualquier tormenta siempre que estés dispuesto a transformarte.

Horóscopo de amor para Leo

Ávido de placer, tus excesivas gratificaciones te hacen vivir más allá de tus posibilidades. Y aunque te satisfacen inicialmente, no puedes comprar lo que es realmente importante. La verdadera satisfacción que obtienes cuando caminas bajo un cielo estrellado con un ser querido o una divertida tarde con tus amigos, estos momentos compartidos no pueden comprarse.

Horóscopo de dinero para Leo

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraLeo

Encuentras a tu pareja seductora y quieres tener más diversión. No esperes siempre a llegar a la recámara, podría ser interesante hacer el amor impulsivamente cuando sea el momento correcto. El pensamiento de que puedas ser visto por terceras personas solo aumenta el factor de emoción. Ten cuidado de no ser atrapado o ahuyentado, eso verdaderamente asesinaría la pasión.

