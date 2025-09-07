Horóscopo de hoy para Leo del 7 septiembre de 2025

Las crisis duelen y a veces parece que los amigos se alejan. Pero tranquilo, dentro de ti hay un caudal de alquimia y crecimiento. Sumérgete profundo: tienes el poder de surfear y superar cualquier tormenta siempre que estés dispuesto a transformarte.

Horóscopo de amor para Leo Ávido de placer, tus excesivas gratificaciones te hacen vivir más allá de tus posibilidades. Y aunque te satisfacen inicialmente, no puedes comprar lo que es realmente importante. La verdadera satisfacción que obtienes cuando caminas bajo un cielo estrellado con un ser querido o una divertida tarde con tus amigos, estos momentos compartidos no pueden comprarse.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.