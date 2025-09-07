Horóscopo de hoy para Libra del 7 septiembre de 2025

Quizás sientas el deseo de tomarte un respiro, pero cuidado con dejar asuntos pendientes. Este momento exige compromiso con tus tareas e incluso devoción. Adoptar una actitud de aceptación ante lo que toca evitará problemas mayores después. La herramienta es el servicio.

Horóscopo de amor para Libra Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Libra El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.