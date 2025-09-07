window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 7 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 7 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

No te apresures; solo aumentarás tu estrés. Busca compañía comprensiva y amistades que vibren en tu misma frecuencia. Su inspiración y servicio serán clave para que reformules tus proyectos con calma, renovando energías y hallando alternativas que fluyan creativamente.

Horóscopo de amor para Tauro

Si en tu relación existe mucha confusión e inseguridad, tú tratas de deshacerte de estos sentimientos. Las personas que conoces son amistosas y prestan ayuda debido a tu positiva y agradable actitud. Tratas a los demás con el nivel de respeto que tú quieres que te muestren y revelas como quieres ser tratado.

Horóscopo de dinero para Tauro

En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.

Horóscopo de sexo paraTauro

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

