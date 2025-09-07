window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 7 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Escucha, si solo buscas fama y reconocimiento rápido, arriesgas mucho. Mejor enfócate en quienes te quieren de verdad y te apoyan incondicionalmente. Rodéate de personas comprensivas, pues en los momentos de cambio serán tu refugio y fuente constante de amor e inspiración.

Horóscopo de amor para Virgo

Aun cuando no te digan siempre lo que tú quieres oír, deja que tu ser amado sepa tus planes y escucha lo que tiene que decir, cuando eres capaz de manejar la crítica, puedes realmente entender tu relación. Si eres soltero eres curioso y estas interesado en lo que otros tienen que decir, usa lo que te dicen para afianzarte a ti mismo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Horóscopo de hoy Virgo
