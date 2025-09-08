Horóscopo de hoy para Capricornio del 8 septiembre de 2025

Este eclipse llevará a tu cabecita a navegar escuchando distintas campanas. Aprovecha para disolver límites mentales e investigar temas más allá de la razón. Incrementarás el compañerismo con personas afines que enriquecerán tu vida y te acompañarán a lo largo del camino.

Horóscopo de amor para Capricornio Estas perfectamente nivelado y sabes exactamente qué es lo que quieres de la vida. Especialmente claro y decisivo sobre tus intenciones, a todo el mundo le pareces muy agradable y ameno, sabes exactamente sobre que andas. No te sorprendas si te llaman para que resuelvas sus problemas existentes.

Horóscopo de dinero para Capricornio Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.