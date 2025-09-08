Horóscopo de hoy para Leo del 8 septiembre de 2025

Este eclipse te trae buenas noticias económicas: un regalo o ayuda que aliviará tus finanzas. Sentirás atracción por alguien hipnótico y, en la intimidad, aflorarán emociones guardadas. Será un tiempo de descubrimientos profundos que te harán conectar con sentimientos ocultos.

Horóscopo de amor para Leo Tu vida romántica está caracterizada por mucho amor y afecto. El calor que muestras a tu pareja y armoniosamente reciproco. Si eres soltero puede ser que encuentres a la pareja perfecta, o que le digas a alguien cuanto te importa. No te decepciones si no funciona, disfruta los sentimientos que hacen de su relación algo especial.

Horóscopo de dinero para Leo ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.