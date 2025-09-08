window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 8 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Este eclipse te trae buenas noticias económicas: un regalo o ayuda que aliviará tus finanzas. Sentirás atracción por alguien hipnótico y, en la intimidad, aflorarán emociones guardadas. Será un tiempo de descubrimientos profundos que te harán conectar con sentimientos ocultos.

Horóscopo de amor para Leo

Tu vida romántica está caracterizada por mucho amor y afecto. El calor que muestras a tu pareja y armoniosamente reciproco. Si eres soltero puede ser que encuentres a la pareja perfecta, o que le digas a alguien cuanto te importa. No te decepciones si no funciona, disfruta los sentimientos que hacen de su relación algo especial.

Horóscopo de dinero para Leo

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraLeo

Estas de humor para hacer cosas eróticas y excitantes. ¡Que insaciable te sientes! Hacer el amor nunca debe de fingirse o ser monótono. Si ambos en la pareja se tienen confianza y se conocen el uno al otro físicamente, son capaces de tratar nuevas formas o de sobrepasar los límites anteriores. Y si haces que tu pareja este consciente de tus deseos, los resultados serán aún más especiales.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Horóscopo de hoy Leo
