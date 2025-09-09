window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 9 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 9 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Una conversación crucial ya no podrá esperar. Tus palabras serán contundentes, y dejarán huella en quien te escuche. Podrías replantearte la relación con un hermano o primo. Aprovecha el momento para alinear tu discurso con tus ideas y convicciones más firmes.

Horóscopo de amor para Capricornio

Eres capaz de abordar algo que has estado considerando desde hace mucho tiempo y haces de un deseo de mucho tiempo una realidad. Tal vez iniciando un nuevo pasatiempo o poniéndote en contacto con amigos. Con tu acercamiento abierto puedes instintivamente confiar en tus instintos sobre la mejor forma de proceder.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

