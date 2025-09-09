window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 9 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 9 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tu carrera alcanzará un punto decisivo, proyectándote como figura destacada en tu ámbito. La experiencia acumulada te llevará a posiciones de mando, aunque la responsabilidad sea grande, la satisfacción por tus logros será inmensa. Mantente constante para sostenerte en lo más alto.

Horóscopo de amor para Géminis

Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Géminis

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

In this Article

Géminis Horóscopo de hoy
Trending
Sponsored content
Trending