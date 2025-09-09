window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 9 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Se avecinan desafíos intensos, pero tu solidez interior te mantendrá firme y te permitirá salir renovado. Temas legales como herencias o divorcios requerirán atención. Busca asesoría profesional y sigue como es debido las normativas para sortear con éxito estas aguas turbulentas.

Horóscopo de amor para Leo

Recibes muchos más mensajes y contactos de lo usual y disfrutas la atención. Puedes recibir un mensaje o un texto de alguien especial, que está contento y emocionado por el prospecto de verse. Responde positivamente o encontraras en un tiempo en el futuro que te reprocharas haber perdido esta oportunidad.

Horóscopo de dinero para Leo

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú y tu pareja saben exactamente que es lo que les gusta y que encuentran excitante y estimulante de cada uno. En lo que al sexo se refiere, ¡Tu pareja sabe exactamente como te gusta! Dile como te gustaría que lo hiciera un poco diferente o sugiere algunos lugares inusuales para esos momentos de hacer el amor. ¡Te sorprenderás lo imaginativos que pueden ser!

Horóscopo de hoy Leo
