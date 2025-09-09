window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 9 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Nuevas conexiones te brindarán estabilidad y apoyo. En el plano sentimental, se tomarán decisiones maduras: afianzar tu compromiso o cerrar un ciclo. Si estás soltero, el amor podrá florecer al adoptar una visión realista y dejar atrás idealizaciones del pasado.

Horóscopo de amor para Virgo

Lo que dices viene directo del corazón y estas más a gusto con una pareja que te aprecie directamente y que lo haga honestamente a diferencia de alguien con quien tienes que estar teniendo cuidado sobre ciertas cosas o que se molesta fácilmente. Es importante para tu relación expresar claramente tus pensamientos a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Virgo

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Horóscopo de hoy Virgo
