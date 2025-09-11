window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 11 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 11 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

El día anuncia viajes y trámites legales que retoman movimiento, incluso en asuntos migratorios. Es posible que te desplaces acompañado o que una propuesta impulse tu movilidad. Sigue tus deseos, evitando discusiones inútiles que solo desgastarían tu energía y detendrían tu progreso.

Horóscopo de amor para Leo

Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Leo

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraLeo

Cuando está en tus manos, tu pareja es muy fácil de excitar. Parece ser que el toque más ligero crea un estado de éxtasis para ambos. Estas ardiendo de pasión y deseo sexual. Estos momentos de hacer el amor con frecuencia pueden suceder en lugares inusuales o en momentos poco convencionales ¿Qué puede ser más excitante?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Horóscopo de hoy Leo
