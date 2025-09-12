window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 12 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Acuario

(01/20 – 02/18)

Si enfrentaste tensiones familiares, ahora podrás resolverlas con astucia y estrategia. Asuntos ocultos saldrán a la luz, y al superarlos tu ámbito privado se enriquecerá. El diálogo removerá la tierra, consolidará los lazos y te permitirá enraizarte con mayor solidez en tu hogar.

Horóscopo de amor para Acuario

Tu encanto e ingenio te hacen muy atractivo a los demás, pero esto solo pasa si tu pareja toma la iniciativa. Simplemente estas muy pasivo para poder tener algo que hacer. Si vives con alguien y estas en una relación tu pareja encuentra tu indecisión irritante, causando molestias innecesarias.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

