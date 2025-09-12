Horóscopo de hoy para Géminis del 12 septiembre de 2025

El pasado resurge como un cofre lleno de valiosos aprendizajes. Conectarás con tus raíces y descubrirás herramientas internas. La memoria del alma te brindará solidez, y mediante el diálogo, revivirás experiencias que enriquecerán tu perspectiva y tu comprensión de lo vivido.

Horóscopo de amor para Géminis Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Géminis Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.