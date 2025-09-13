window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 13 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 13 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Géminis

(05/21 – 06/20)

No te límites a lo material: hay mucho por descubrir en otros planos. Este es un tiempo para calmarte, soltar cargas y reconectar contigo mismo. Al hacerlo, accederás a un estado de serenidad profundo que nutrirá tu alma y asentará tu conexión interna.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Géminis

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

Géminis Horóscopo de hoy
