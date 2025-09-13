window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 13 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Libra

(09/23 – 10/22)

En la intimidad con tu pareja, crea un ambiente acogedor y cercano. Acorta distancias con gestos de ternura y caricias, permitiendo que ambos se entreguen plenamente a la unión. Este cuidado potenciará la conexión y traerá consigo experiencias de placer profundo.

Horóscopo de amor para Libra

Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Libra

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

