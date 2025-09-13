window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 13 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 13 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Después de tanto dar a los demás, llega el momento de enfocarte en ti. Date los premios que mereces y disfruta los placeres simples de la vida: buena comida, bebida y momentos de bienestar. La sintonía positiva que te rodea potenciará tu disfrute y florecimiento.

Horóscopo de amor para Tauro

Tratando de lograr todo lo que sea posible te sientes audaz y atrevido, tienes sed de aventura y tu imaginación no conoce límites. Enfocas tu atención en alguien especial que significa mucho para ti. De otra forma, invita personas que te sean cercanas, organiza un evento que todos aprecien y disfruten.

Horóscopo de dinero para Tauro

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraTauro

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

