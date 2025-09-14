window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 14 de septiembre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente. Credit: Cortesía

By  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este domingo 14 de septiembre.

Aries

El día se presta para bajar el ritmo y dejar que las horas fluyan con suavidad. Todo parece acomodarse sin que tengas que forzarlo, dándote espacio para soltar tensiones y disfrutar de la calma. Es un buen momento para dedicarte a lo que te hace sentir ligero, como una pausa que recarga tu ánimo.

En lo afectivo, la sencillez es lo que más brilla. Expresar lo que sientes sin vueltas acerca a los demás y genera una conexión cálida, ya sea en la pareja o con alguien nuevo en tu vida. Tu forma espontánea de compartir será suficiente para que las relaciones se sientan naturales y acogedoras.

Consejo del día: disfruta el descanso sin apuros, permítete momentos de alegría tranquila y deja que tu buena energía se extienda suavemente a quienes te acompañan.

