Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 14 de septiembre de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy domingo 14 de septiembre para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Este domingo la energía se siente ligera y propicia para soltar tensiones. Es un día ideal para disfrutar de la calma, dejar que las cosas fluyan y no forzar nada. El Arcángel Uriel acompaña tus pasos, invitándote a cuidar tu energía de envidias y malos pensamientos. La familia y los momentos sencillos se vuelven tu refugio, recordándote que el bienestar empieza en lo cotidiano. Atiende tu cuerpo, sobre todo en lo relacionado con presión y alimentación, y guarda un dinero inesperado que te dará tranquilidad.

Tauro

El domingo se presenta como una pausa que te anima a poner en orden tus pensamientos y tu entorno. La carta de la Justicia se refleja en tu necesidad de soltar cargas y mantener la calma en tus decisiones. El Arcángel Miguel te recuerda que el aprendizaje y el conocimiento también pueden llegar en los momentos de quietud. Es un día perfecto para disfrutar sin prisa, dar espacio a la pareja o la familia y escuchar lo que tu cuerpo necesita. Cuida tu digestión y evita guardar emociones que pesen.

Géminis

Para ti, este domingo llega como una oportunidad de abrir la mente y dejarte sorprender por nuevas ideas. La presencia del Mundo simboliza la apertura, incluso en un día tranquilo. El Arcángel Gabriel te acompaña para recordar que el descanso también es parte del crecimiento. Aprovecha para soltar lo que ya no encaja en tu vida y conectar con quienes te hacen bien. Una caminata, un libro o una charla ligera serán suficiente para alimentar tu ánimo. Cuida tu energía y tu alimentación, evitando excesos.

Cáncer

El domingo se convierte en un respiro que te invita a reorganizar tu interior. La carta del Mago te inspira a reconocer que la calma también es poder, y que en lo simple encuentras claridad. El Arcángel Rafael acompaña este día, ayudándote a soltar cargas emocionales y a enfocarte en lo que realmente importa. Es buen momento para compartir con la familia, disfrutar de un detalle hogareño o simplemente dejar que las horas pasen sin presión. Presta atención a tu circulación y busca un descanso reparador.

Leo

Tu domingo llega marcado por la carta del Carruaje, que en esta ocasión te anima a avanzar despacio, disfrutando del trayecto más que del destino. El Arcángel Metatrón guía tu serenidad, recordándote que incluso los líderes necesitan descansar. Dedica el día a rodearte de personas que te transmitan paz y a soltar compromisos innecesarios. Un paseo ligero o una conversación sincera pueden devolverte la motivación. Cuida tu cuerpo con pequeños gestos de atención y permite que el amor también se renueve en calma.

Virgo

Este domingo la Templanza se refleja en ti, recordándote que el equilibrio comienza en lo sencillo. El Arcángel Miguel te acompaña para mantenerte en serenidad y protegerte de envidias. Hoy es un buen día para ordenar tu mente, agradecer y permitirte un descanso sin culpa. La calma te prepara para la semana que viene y te recuerda la importancia de escuchar tu cuerpo. Presta atención a tu salud intestinal y disfruta de la compañía de quienes te hacen sentir en casa.

Libra

El Emperador aparece en tu domingo para inspirarte a poner en orden lo que te rodea, pero sin prisas. El Arcángel Jofiel ilumina este día, invitándote a priorizarte y a disfrutar del presente sin cargar de más. Aprovecha para compartir con tu familia o seres queridos, pero también para darte un espacio propio. Caminar, leer o simplemente descansar serán actos de autocuidado. Cuida tu cuello y tu espalda, regalándole al cuerpo momentos de relajación consciente.

Escorpio

La carta del Sol ilumina tu domingo, dándote un respiro y recordándote la importancia de brillar desde la calma. El Arcángel Chamuel acompaña tu día, trayendo claridad y paz en las relaciones. Este es un buen momento para rodearte de personas que te transmitan calidez y dejar de lado tensiones. El descanso se convierte en tu mejor aliado para recargar energía y abrirte a nuevas experiencias. Cuida tu cuerpo con atención a la alimentación y evita el exceso de preocupaciones.

Sagitario

Este domingo la Torre se manifiesta como un recordatorio de que todo cambio comienza con calma interior. El Arcángel Metatrón te acompaña, ayudándote a soltar lo que ya no sirve y a descansar la mente. Dedica el día a actividades simples que alimenten tu espíritu creativo y tu alegría natural. Una caminata tranquila o tiempo en familia pueden ser más valiosos que cualquier plan complejo. Evita los excesos y cuida tu cuerpo, sobre todo espalda y riñones. La serenidad será tu mejor compañía hoy.

Capricornio

El Loco se hace presente en tu domingo, invitándote a vivir con frescura y sin sobrecargarte de pensamientos. El Arcángel Uriel guía tu serenidad, dándote claridad para soltar preocupaciones y conectar con lo esencial. Es un buen día para explorar un pasatiempo, descansar o compartir un momento íntimo con tus seres queridos. La calma te ayuda a recordar que el éxito también necesita pausas. Cuida tu salud en lo relacionado con hígado y riñones, y permite que tu energía fluya ligera.

Acuario

Este domingo la Estrella ilumina tu día, trayendo confianza y serenidad. El Arcángel Miguel te protege, ayudándote a mantener la mente tranquila y el corazón ligero. Dedica la jornada a ti mismo: descansar, ordenar pensamientos o compartir con calma con quienes quieres. El descanso no es perder tiempo, es invertirlo en ti. Presta atención a tu vista y al sueño reparador que tu cuerpo necesita. La tranquilidad de hoy te dará claridad para lo que viene.

Piscis

El As de Oros acompaña tu domingo, recordándote que la abundancia también se construye en la calma. El Arcángel Metatrón guía tu energía, ayudándote a soltar cargas y enfocarte en lo que realmente importa. Hoy es buen momento para conectar con la familia, disfrutar de un detalle sencillo o simplemente descansar en tu propio espacio. La serenidad es tu mejor aliada para mantener el ánimo elevado. Cuida tu salud hormonal y elige con cuidado las compañías que te rodean.