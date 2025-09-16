Horóscopo de hoy para Leo del 16 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Dejarás de lado el egocentrismo para disponerte a la empatía y a la intuición. Tus sueños y percepciones se vuelven faros, revelando mensajes que iluminan tu alma. Una sensibilidad renovada te permite vislumbrar el tejido, la urdimbre de la trama que te conecta con el cosmos.
