Horóscopo de hoy para Libra del 16 septiembre de 2025
16 septiembre de 2025
Tu vida social se amplifica y despierta un espíritu altruista. Participar en causas humanitarias o grupos solidarios te permitirá conectar con otras realidades, despertando empatía y generosidad. Tu implicación se convierte en un faro que irradia bondad y apoyo a quienes más lo necesitan.
