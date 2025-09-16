window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Una vibración sanadora ilumina los rincones ocultos de tu ser, revelando secretos guardados. Una atmósfera tierna despierta tus deseos más íntimos, conectando cuerpo y alma. Tu sexualidad florece, invitándote a explorar tus emociones y sensaciones, en un viaje profundo de autodescubrimiento.

Horóscopo de amor para Sagitario

Si encuentras desacuerdos es importante que respondas a las necesidades de las personas que quieres, aun cuando creas que te están presionando demasiado por la respuesta. Cuando todos se hayan calmado, es más fácil que las diferencias que probablemente tienen una larga historia, se resuelvan más pronto.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

In this Article

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Sponsored content
Trending