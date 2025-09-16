window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 16 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu vida social se amplifica y despierta un espíritu altruista. Participar en causas humanitarias o grupos solidarios te permitirá conectar con otras realidades, despertando empatía y generosidad. Tu implicación se convierte en un faro que irradia bondad y apoyo a quienes más lo necesitan.

Compartes conversaciones beneficiosas y que ayudan a los que quieres. Ellos valoran tu opinión y te es fácil convencerlos de tu punto de vista. Ten cuidado de no volverte muy terco ya que habrá muchas ocasiones cuando encontraras que es necesario descansar en un consejo sincero y en ideas dadas por otros.

Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

