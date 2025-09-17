window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 17 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Vivirás momentos románticos plenos, ya sea con tu pareja o alguien especial que llega a tu vida. Sentirás que el universo coloca en tu camino la compañía ideal. El diálogo significativo y el afecto compartido se convierten en fuente de plenitud y alegría auténtica.

Horóscopo de amor para Capricornio

Te sientes confiado sobre el hecho de abordar cualquier asunto en la relación con tu pareja. Tu acercamiento comprensivo hacia los demás les hace fácil aceptar lo que dices, aun si es problemático. Poner las cosas afuera, abrirlas, relaja la tensión, así que tus relaciones progresan y se desarrollan de manera más positiva.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Capricornio Horóscopo de hoy
