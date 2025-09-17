Horóscopo de hoy para Géminis del 17 septiembre de 2025

Hoy es ideal para regalarte un pequeño placer: una compra, tu plato favorito o un detalle especial. Comparte también con tus seres queridos, escuchando sus necesidades y recibiendo sus gestos de afecto. La generosidad mutua será la clave para disfrutar la jornada.

Horóscopo de amor para Géminis Si parece que estas en desacuerdo con el mundo, y lo que dices con frecuencia crea conflicto con las opiniones de los demás, puedes empezar a sentirte malentendido, apareciendo más en el extremo y antagonizando a aquellos que quieres. Trata de reaccionar calmadamente, de una manera juiciosa y evita discutir repetidamente todo una y otra vez.

Horóscopo de dinero para Géminis Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.