Horóscopo de hoy para Leo del 17 septiembre de 2025

Tu energía desciende y te invita al repliegue. Es tiempo de apartarte del bullicio y reflexionar sobre lo vivido en el último mes. Los recuerdos pueden surgir, pero en lugar de nostalgia, cultiva gratitud por cada experiencia y valora lo que la vida ya te otorgó.

Horóscopo de amor para Leo Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Leo Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.