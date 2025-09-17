Horóscopo de hoy para Libra del 17 septiembre de 2025

Gracias a la entrega con la que ejerces tu labor profesional, tu popularidad crece. Aunque las recompensas materiales tarden en llegar, experimentarás una honda satisfacción espiritual. Voces alentadoras, casi invisibles, te inspiran y confirman que tu esfuerzo responde a un propósito más grande.

Horóscopo de amor para Libra No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que sientes a tu pareja. Si normalmente eres tímido, es una oportunidad ideal para dejar saber lo que quieres compartir sobre cosas más íntimas, sean buenas o malas. No hay nada peor que no dejar que alguien sepa cómo te sientes respecto a ella.

Horóscopo de dinero para Libra Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.