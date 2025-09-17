window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 17 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Las reuniones y encuentros sociales te rodean, y tu ingenio brilla con fuerza. Tu energía positiva será apreciada, mientras las amistades se muestran receptivas y afectuosas contigo. Tu voz cobra un lugar especial, convirtiéndote en una presencia valorada dentro de tu círculo más cercano.

Horóscopo de amor para Virgo

En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Virgo

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Horóscopo de hoy Virgo
