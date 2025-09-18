Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 septiembre de 2025

Podrías recibir herencias o consolidar alianzas estratégicas que te fortalezcan. Algunos secretos emergen, pero enfrentar la verdad traerá sanación. Además, podrías vivir un encuentro intenso donde la pasión y los recursos compartidos te conduzcan a un auténtico empoderamiento.

Horóscopo de amor para Capricornio Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Capricornio Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.