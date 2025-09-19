Horóscopo de hoy para Virgo del 19 septiembre de 2025

La consigna del día es: “Gracias por lo aprendido, suelto lo que ya no me hace vibrar”. Aunque lo nuevo aún no se manifieste, perdónate y libérate de antiguas culpas. Al aceptar que el tiempo no vuelve atrás, hallarás calma y una claridad que prepara tu espíritu para lo que vendrá.

Horóscopo de amor para Virgo Aun cuando no te digan siempre lo que tú quieres oír, deja que tu ser amado sepa tus planes y escucha lo que tiene que decir, cuando eres capaz de manejar la crítica, puedes realmente entender tu relación. Si eres soltero eres curioso y estas interesado en lo que otros tienen que decir, usa lo que te dicen para afianzarte a ti mismo.

Horóscopo de dinero para Virgo Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.