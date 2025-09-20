Horóscopo de hoy para Libra del 20 septiembre de 2025
Este período invita a la reflexión y a la purificación espiritual. Serás más compasivo, volcándote al servicio hacia los demás. Aprovecha para mirar tu interior, corregir errores del pasado y saldar cuentas personales. La paz interna siempre supera cualquier promesa externa de salvación.
