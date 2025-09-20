window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 20 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 20 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Alguien influyente mostrará consideración y te ayudará a avanzar en tus objetivos profesionales. Mantén tu amabilidad y diplomacia, incluso frente a provocaciones de rivales. Si asistes a eventos, cuida tu imagen y respeta los protocolos; tu profesionalismo será observado y valorado.

Horóscopo de amor para Sagitario

La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

