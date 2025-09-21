window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 21 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 21 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El universo se abre ante ti como un tapiz complejo, despertando tu sed de conocimiento. Es un buen momento para inscribirte en cursos o seminarios intensivos que expandan tu sabiduría. Absorberás detalles con precisión, permitiéndote compartir lo aprendido con claridad y eficacia.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

Capricornio Horóscopo de hoy
