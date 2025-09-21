window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 21 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

By  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu energía se eleva, impulsándote a un desempeño extraordinario. Como un relojero meticuloso, abordarás cada tarea con precisión. El deseo de ayudar a otros florece, pero recuerda cuidar tu propio espacio. Tu carácter servicial será más efectivo si también proteges tus propios intereses.

Horóscopo de amor para Virgo

Dale apertura y calidez a tu relación, puedes resolver cualquier mal interpretación previa. Sin pensarlos los demás están dispuestos a perdonar y olvidar y es posible que tu buena fortuna tenga un efecto inspirador. Si eres soltero, estás atraído a ciertas personas que ordinariamente no te llaman tanto la tención como ahora.

Horóscopo de dinero para Virgo

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

La recámara se vuelve muy monótona y hacer el amor demasiado familiar. Eso es bueno porque te sientes con ánimos de experimentar, La gran cosa es que tu pareja se siente de la misma manera y no se apena de decirlo. Muéstrale que tan bien respondes a ser abierto a todas las cosas nuevas. ¡El resultado es una excitación súper cargada para ambos dos!

Horóscopo de hoy Virgo
