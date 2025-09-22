window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 22 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Es momento de dejar atrás creencias que limitan tu crecimiento y desarrollo. En viajes o estudios, invierte tiempo y concentración: la oportunidad por la que tanto has trabajado está lista para florecer y guiar tu vida hacia nuevos horizontes.

Horóscopo de amor para Capricornio

Estas lleno de sentimientos positivos cálidos que te dan el valor de salir a descubrir el mundo, conocer gente y hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Haz el viaje con el que has soñado, tendrás experiencias que recordar el resto de tu vida.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

