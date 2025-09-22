Horóscopo de hoy para Libra del 22 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las terapias y técnicas que sanan la mente y el alma son esenciales en este momento. Es tiempo de enfrentar errores, saldar cuentas, perdonar y realizar una limpieza profunda. Este trabajo espiritual repercutirá en tu día a día, ayudándote a resolver aquello que se percibe más allá de lo visible.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending