window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 22 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Las terapias y técnicas que sanan la mente y el alma son esenciales en este momento. Es tiempo de enfrentar errores, saldar cuentas, perdonar y realizar una limpieza profunda. Este trabajo espiritual repercutirá en tu día a día, ayudándote a resolver aquello que se percibe más allá de lo visible.

Horóscopo de amor para Libra

Pensando en tu relación aclaran lo que han identificado juntos de los sentimientos existentes que comparten y aun son prometedores, o si ya no quedó ningún lazo, mientras ambos estén positivos y acepten los cambios positivos para lo que inicialmente parece una situación difícil de resolver

Horóscopo de dinero para Libra

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

In this Article

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Sponsored content
Trending