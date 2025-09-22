window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 22 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_piscis
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Si estás en pareja, este eclipse favorecerá la mejora de la dinámica del vínculo, señalando la necesidad de ajustes y limpieza. Si estás soltero, será un período ideal para conocer a alguien que complemente tus metas, acompañe tu crecimiento personal y te conecte con tu propósito vital.

Horóscopo de amor para Piscis

Si te sientes agitado o molesto no dejes que estos sentimientos molesten a las personas que más te importan o peor aún que te hagan enemistarte con ellas. Encuentras que aquellos que están cerca de ti te tienen que mostrar una gran cantidad de paciencia. Estas consciente de esto, imagina si tú tuvieras que lidiar con alguien que se portara como lo haces tú.

Horóscopo de dinero para Piscis

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Tienes mucha inventiva con tus juegos amorosos e instintivamente sabes como inflamar la pasión de tu pareja, cualquier sitio donde te sientas como para hacer el amor funcionará y estará bien con tu pareja. Respeta los deseos de tu amante e incluye sus sugerencias, de esta manera puedes elevarlos a niveles de éxtasis increíbles y de placer sensual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

In this Article

Horóscopo de hoy Piscis
Trending
Sponsored content
Trending