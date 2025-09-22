Horóscopo de hoy para Tauro del 22 septiembre de 2025

Este eclipse tiene un tono agridulce, pero puede ser sanador para tu corazón si sabes aprovecharlo. Marca una despedida que abre espacio a un nuevo comienzo: no se trata necesariamente de una persona, sino de dejar atrás una dinámica de amor que ya no te sirve.

Horóscopo de amor para Tauro Parece ser que en tu relación hay malos entendidos innecesarios y te abrumas con lo que esperan otros de ti. Si eres soltero existe cierta intromisión que no aguantas y tienes que resolver, tomate tiempo para una charla de corazón a corazón. Cuando eres capaz de restablecer cosas en común, las cosas mejoran.

Horóscopo de dinero para Tauro Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.