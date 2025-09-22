window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 22 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

La Luna Nueva en tu signo inaugura un ciclo dedicado a resolver pendientes personales. Es tiempo de cuidar mente, cuerpo y emociones, atar cabos sueltos y dejar ir lo que ya no aporta. Aunque surjan obstáculos, avanzarás con constancia y paso a paso.

Horóscopo de amor para Virgo

La atención que recibes te hace sentir contento y confiado sobre tu ser amado. Usando esa forma positiva que sientes, expresas lo que ha estado en tu corazón por tanto tiempo. Si eres soltero recibes una respuesta favorable de las personas que conoces que trae cambios positivos y duraderos para ti y las personas que te atraen.

Horóscopo de dinero para Virgo

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraVirgo

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

In this Article

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Sponsored content
Trending