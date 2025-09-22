Horóscopo de hoy para Virgo del 22 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna Nueva en tu signo inaugura un ciclo dedicado a resolver pendientes personales. Es tiempo de cuidar mente, cuerpo y emociones, atar cabos sueltos y dejar ir lo que ya no aporta. Aunque surjan obstáculos, avanzarás con constancia y paso a paso.
