Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 23 septiembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de septiembre de 2025.

03/21 – 04/19

Te vincularás con personas que ampliarán tu perspectiva y enriquecerán tus proyectos. En el amor compartirás planes y te inspirarán las ideas del otro. Si estás soltero, surgirán dos propuestas atractivas que convendrá evaluar con calma para elegir la que realmente te aporte algo interesante.

04/20 – 05/20

Tu rutina adquiere un tono renovado y el clima laboral será más comunicativo. Es momento ideal para chequeos de salud, tratamientos estéticos o iniciar un plan de ejercicios bien diseñado. Recuerda que entrenar tu mente también es clave para alcanzar mayor bienestar.

05/21 – 06/20

Un ciclo propicio para cultivar lo que te gusta, dar rienda suelta a la creatividad y expresarte a través de escritura, diseño o artes visuales. Además, podrías sentir atracción por alguien que conocerás en un espectáculo o evento cultural. El entretenimiento guiará tus pasos.

06/21 – 07/20

Tu hogar será el epicentro de encuentros y reuniones familiares. Recibirás visitas, alojarás parientes y disfrutarás de momentos compartidos. Habrá un deseo de embellecer, organizar o mejorar tus espacios para que tu casa se convierta en un refugio de complicidad y diversidad

07/21 – 08/21

Los trámites avanzarán con rapidez y recibirás información útil de primera mano. La comunicación será atractiva y favorecerá la conexión con distintas personas. Se despertarán tus ganas de aprender, viajar y vincularte con quienes compartan tus inquietudes. Aprovecha para diversificarte.

08/22 – 09/22

Podrás concretar negocios gracias a tu habilidad comunicativa. Es posible que gestiones dos inversiones o fuentes de ingreso simultáneamente. Pondrás tu inteligencia y estrategia al servicio de multiplicar tu capital. Reconocerás que la astucia y la claridad mental son recursos valiosos.

09/23 – 10/22

Es un momento propicio para aplicar tu capacidad de entendimiento y colaboración. Actuar en conjunto con alguien afín te potenciará. También querrás defender tus ideas confiando en su validez. Tu diplomacia permitirá que avances mediante acuerdos y relaciones positivas.

10/23 – 11/22

La jornada invita a la pausa y la introspección. Volverás la mirada hacia tu interior para interpretar sueños y percepciones recientes. Será clave proteger tu intimidad y no permitir que circulen rumores. Este tiempo favorecerá la comprensión de tus experiencias pasadas.

11/23 – 12/20

Tomarás conciencia de la importancia de la amistad y conocerás personas de distintos ámbitos sociales que aportarán aire renovador, conversaciones cómplices y noticias nuevas. Será un momento ideal para proyectar y compartir tus sueños y esperanzas, favoreciendo vínculos y generando oportunidades futuras.

12/21 – 01/19

Un momento óptimo para perfeccionarte mediante cursos, generar nuevos contactos laborales o realizar viajes de trabajo. También se favorecen las relaciones públicas, por lo que conviene cuidar el mensaje que proyectas. Tu comunicación estratégica abrirá puertas importantes en tu ámbito profesional.

01/20 – 02/18

Tu mente alcanzará su máximo nivel para estudiar, ampliar saberes y explorar intereses culturales. Negocios con el extranjero podrían abrir caminos de prosperidad. Además, es posible que surja un viaje que combine expansión, aprendizaje y contactos valiosos que enriquezcan tu horizonte.

02/19 – 03/20

Tus alianzas, personales o comerciales, se pondrán a prueba. Será más efectivo negociar y analizar opciones con cautela que exponerte directamente. Aprovecha para preparar estrategias inteligentes, reconociendo que la capacidad y la astucia del otro también son un recurso poderoso.