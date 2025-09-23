window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 23 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 23 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Acuario

(01/20 – 02/18)

Tu mente alcanzará su máximo nivel para estudiar, ampliar saberes y explorar intereses culturales. Negocios con el extranjero podrían abrir caminos de prosperidad. Además, es posible que surja un viaje que combine expansión, aprendizaje y contactos valiosos que enriquezcan tu horizonte.

Horóscopo de amor para Acuario

Tu intento de proveer a aquellos que más te importan lo haces con la amabilidad y atención extra que ellos merecen. Ellos te aprecian por darles ese reconocimiento y admiran tu entusiasmo y confianza. De regreso tiene las oportunidad única de apreciarlos en una manera diferente, más cautivadora.

Horóscopo de dinero para Acuario

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Acuario Horóscopo de hoy
