Horóscopo de hoy para Escorpio del 23 septiembre de 2025

La jornada invita a la pausa y la introspección. Volverás la mirada hacia tu interior para interpretar sueños y percepciones recientes. Será clave proteger tu intimidad y no permitir que circulen rumores. Este tiempo favorecerá la comprensión de tus experiencias pasadas.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu vida romántica procede de manera placentera y agradable con la persona querida. Las personas disfrutan tu compañía, cuando están juntos tu eres complaciente, amistoso y comprensivo. Si estas soltero es el momento perfecto para reconectarte, llamar a un viejo amigo, considera invitarlos a compartir algo agradable.

Horóscopo de dinero para Escorpio ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.