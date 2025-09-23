window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 23 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 23 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar for La Opinión

By  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Un ciclo propicio para cultivar lo que te gusta, dar rienda suelta a la creatividad y expresarte a través de escritura, diseño o artes visuales. Además, podrías sentir atracción por alguien que conocerás en un espectáculo o evento cultural. El entretenimiento guiará tus pasos.

Horóscopo de amor para Géminis

Recibes muchos más mensajes y contactos de lo usual y disfrutas la atención. Puedes recibir un mensaje o un texto de alguien especial, que está contento y emocionado por el prospecto de verse. Responde positivamente o encontraras en un tiempo en el futuro que te reprocharas haber perdido esta oportunidad.

Horóscopo de dinero para Géminis

Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Géminis Horóscopo de hoy
