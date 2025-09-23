Leo hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 23 de septiembre

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para el signo de Leo en este martes 23 de septiembre.

Leo: brillas hoy con una fuerza que difícilmente pasa desapercibida

La energía que emanas abre caminos y te permite destacarte en cualquier ambiente, aunque también podría generar cierta envidia en quienes no entienden tu magnetismo natural. En el trabajo, surgirán oportunidades para liderar o presentar ideas que serán escuchadas con atención, siempre y cuando controles la impaciencia y des espacio a la colaboración.

En la familia, podrías ser el centro de una conversación importante, ya sea para organizar algo en conjunto o resolver un malentendido. Tu palabra tendrá un peso especial y es buen momento para sanar lazos.

En el amor, tanto solteros como comprometidos encontrarán una jornada ideal para reforzar la confianza y apostar por la sinceridad. El magnetismo leonino se convertirá en un imán para las conexiones profundas.

En la salud, se recomienda cuidar la alimentación y no abusar de los excesos; un descanso reparador será clave para mantener el equilibrio físico y emocional. La suerte favorece los movimientos audaces: un proyecto personal, una compra planeada o una decisión valiente puede tener resultados más positivos de lo esperado.

Consejo del día: escucha más a tu corazón y menos al orgullo.

Números de la suerte: 17, 94, 203, 288, 451.