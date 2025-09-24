window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 24 de septiembre

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este miércoles 24 de septiembre.

Aries

Sientes un aire sereno que te invita a dejar atrás las prisas y conectar con lo que de verdad te hace feliz. Tu energía fluye ligera, aunque se mantiene firme, y eso te permite mantener la ilusión sin agobios. Aquello que parecía un obstáculo se convierte en una oportunidad para sonreír y valorar los pasos que ya has dado.

En lo personal, es un buen momento para dedicarte un espacio y soltar lo que pesa, encontrando armonía en lo sencillo. Los planes pueden esperar mientras disfrutas de la calma y de las personas que te transmiten paz. Tu luz se enciende en lo cotidiano, recordándote que no todo es correr, sino disfrutar de cada parte del camino.

Consejo: elige lo que te brinde calma y alegría, tu corazón agradecerá ese regalo.

