Horóscopo de hoy para Capricornio del 24 septiembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 24 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Podría surgir una propuesta romántica, aunque quizá no logres entregarte de lleno ahora. La prioridad será organizar tu energía hacia las metas profesionales que reclaman tu foco. No te castigues: habrá tiempo para el amor. Hoy el avance y la proyección social son tu mejor apuesta.
