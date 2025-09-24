window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 24 septiembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 24 septiembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu magnetismo personal brillará y atraerás simpatía de manera natural. Sin embargo, recuerda que tu verdadero poder está en sostener la armonía interior y la autenticidad. Evita la tentación de atajos fáciles o del reconocimiento fugaz: la plenitud proviene de tu esencia en equilibrio.

Horóscopo de amor para Libra

Eres admirado y apreciado por las personas a las que quieres. Un entendimiento de asuntos muy emotivos respecto a las relaciones te ayuda a tratar confidentemente con cualquier diferencia de opinión que aparezca. Si eres soltero eres capaz de aventurarte y conocer gente, el ser tan persuasivo hace que te sea fácil impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Libra

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

